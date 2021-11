"No me tomo personal el juego ante E.U.": Martino

México.- Este 2021 se ha convertido en un año pesado para Gerardo Martino cuando se habla de resultados en contra del acérrimo rival. La Selección que dirige el "Tata" ha perdido los dos duelos en los que ha enfrentado a Estados Unidos, en las finales de la Nations League y la Copa Oro.

Sin embargo, el estratega se mantiene tranquilo ante los señalamientos de la obligación por ganar el tercer duelo en disputa, el de este viernes por la eliminatoria a Qatar 2022.

"No me tomo las cosas de manera personal porque mi función es conducir un equipo y debo tomar las mejores decisiones, cuando te lo tomas personal corre el riesgo de no tomar buenas decisiones", comentó Martino en relación a lo que pudiera significar este duelo para él y esos señalamientos de que no se puede permitir otra derrota ante este rival.

Y aunque reconoció que el historial que arrastran por esas dos finales perdidas puede generar ruido "de ninguna manera lo voy a jugar como una cuestión personal. Sigo siendo el entrenador de México nada más".

De los estadounidenses, admitió que la principal virtud del equipo que dirige Greg Berhalter es que "tiene una idea de juego muy instalada", además de "las cualidades de sus individualidades, que muchas que son jóvenes que están en Europa. Creo que esas son las mayores virtudes".

Martino señaló que de la experiencia que adquirieron en los duelos ante los estadounidenses en la Nations League y en la Copa Oro, está el trabajo en pelota parada, en el que han tenido especial cuidado.