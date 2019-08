No nos colgamos ninguna medalla, el esfuerzo es suyo, dice AMLO a atletas panamericanos

El Gobierno Federal entregará de manera directa los estímulos económicos a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en conferencia la tarde de este jueves que el dinero no se dividirá mensualmente porque confía en la disciplina de los deportistas nacionales.

"Queremos que el apoyo llegue de manera directa, que no pase por intermediarios. No serán 20 mil pesos al mes. Se les dará, entre hoy y mañana, los 240 mil pesos completos", explicó López Obrador. El mandatario agregó que los ganadores de preseas se les otorgará la misma cifra que al resto de los deportistas, más las cantidades anunciadas por sus logros.

"Los que ganaron medalla de oro, les corresponde 40 mil pesos más 20 mil, 60 al mes, que son... 720 mil pesos directos. Los que consiguieron plata, 660 mil, y bronce, 540 mil. Ya se están haciendo los recibos", dijo el Presidente.

López Obrador subrayó que "en el Gobierno Federal, no nos colgamos ninguna medalla. El esfuerzo es de ustedes [atletas], de sus familiares y entrenadores. El Gobierno está en la retaguardia. Era importante hacerles un reconocimiento por esta destacada actuación". La delegación mexicana consiguió 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, para un total de 136.