No nos incomoda el grito homofóbico, señala capitán de Panamá

El argentino Américo Rubén Gallego, técnico de la Selección de Panamá, sabe del favoritismo del Tricolor y del toque que Gerardo Martino, su homólogo, compatriota y rival de esta noche de martes, ya estampó.

"El futbol mexicano ha cambiado mucho, aunque ya se pone más parejo todo. Al 'Tata' lo conozco de Newell's, me reemplazó cuando me fui a River... Tiene un buen equipo que está promocionando a muchos jóvenes, nosotros también, ya veremos qué bloque trataremos y ver qué pasa", mencionó el timonel de los canaleros.

Pese a que su proceso recién comienza con los canaleros, Gallego se dijo listo y con gratos recuerdos por visitar México, donde dirigió al Toluca y a los Tigres.

"Al 'Tata' lo he visto en la Federación de Argentina hace tiempo, ahí hablamos. México me trae buenos recuerdos, tal es que dimos la vuelta olímpica en Monterrey, no me quedé más en México, por otra propuesta. Ahora el futbol de México está muy bueno, es un equipo muy importante, un grande del grupo", recalcó sin la presión de no contar con Erick Davis y la duda de Alberto Moreno.

Por otro lado, Román Torres, capitán panameño, espera repetir gol ante México, mientras que descartó cualquier incomodidad por el polémico grito del "¡ehhh pu..!".

"Contra cualquier selección salimos a ganar, si se da un empate será valioso. Ya les marqué (en Copa Oro), espero y se repita.

"Y por el grito no incomoda, para nada, estamos metidos en el juego y siempre se ven insultos en el futbol, debemos pensar en lo que estamos jugando, no debe afectar", concluyó el jugador.