"No quiero revelar a mis rivales lo que estoy pasando": Djokovic

TURÍN, Italia (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que evidenció serios problemas físicos durante su partido ante el ruso Daniil Medvedev, al que tumbó tras tres horas de batalla (6-3, 6-7(5) y 7-6(2)), aseguró que fue solo "fatiga acumulada", aunque no quiso ahondar en qué le pasó exactamente para no dar pistas a sus rivales.



Temblores, más sudor del habitual, esfuerzo para mantenerse en pie en algunos momentos y su banquillo pidiéndole que se retirara del partido hicieron saltar las alarmas en el Pala Alpitour de Turín, en el que se celebra el torneo que pone el broche de oro a la temporada reuniendo a las ocho mejores raquetas del circuito.

'Nole' tenía la clasificación asegurada y este sábado se juega el acceso a la final. No parecía, continuar en ese estado, la mejor decisión, pero aguantó y consiguió la victoria. Sus declaraciones en rueda de prensa dejaron entrever que puede que no fuera algo puntual.

"Era sólo la fatiga de la agotadora batalla. Eso es todo lo que puedo decir. Quiero decir, no había ninguna enfermedad. No había ninguna parte del cuerpo en particular que me molestara. Era sólo el agotamiento físico general", dijo.

"No voy a entrar en detalles porque simplemente no siento que sea un lugar para compartirlo. ¿Por qué lo haría? No quiero revelar lo que estoy pasando exactamente a mis oponentes", matizó.

La batalla contra Medvedev puede pasarle factura en semifinales, pero no quiso perder la oportunidad de ganar al que considera uno de los mejores tenistas del circuito.

"Estaba un poco más nervioso y tenso al llegar al partido contra uno de los mejores jugadores del mundo. Quieres ganar independientemente de la clasificación que ya tenía", comentó.

"Creo que el partido de hoy fue una muestra de esas mentalidades que ambos poseemos. Él quería terminar la temporada con una victoria y yo no quería perder contra él. Cada partido como este es una oportunidad de oro para mí de conseguir una victoria contra uno de los mejores del mundo", añadió.

Sobre dónde está su límite, dijo: "No creo que exista un límite. Está realmente en tu cabeza. Es realmente sobre la perspectiva y el enfoque de cómo ves las cosas en ese momento concreto".

"La mayor batalla, como he dicho antes, es siempre la batalla interna. Si logras encontrarte en ese estado óptimo de la mente y el cuerpo, creo que puedes sacar lo mejor de ti mismo", insistió.

El sábado se medirá a Fritz, casi sin tiempo para recuperar, pero no le preocupa que esto le vuelva a suceder.

"No me preocupa porque la preocupación sólo te quita la energía vital que necesitas. Si algo sucede mañana, bueno o malo, tendré que lidiar con ello mañana", sostuvo.

"Voy a hacer todo lo que pueda hoy con mi fisioterapeuta y con mi equipo para conseguir descansar. Tengo cosas que siempre han sido parte de mi rutina. Sé lo que tengo que hacer", sentenció.