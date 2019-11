No vetarán al Morelos pese a grito de "Eh pu..."

Pese a lo sucedido ayer miércoles por la noche en el estadio Morelos, durante el partido de ida de los cuartos de final entre el Morelia y el León, el inmueble no corre el riesgo de ser vetado, ya que no se llegó a ese punto en el protocolo estipulado por la Liga MX.

Debido a que la gente comenzó a gritar el polémico "¡Eeeh puto!", el árbitro Alfredo Peñaloza debió aplicar las medidas sugeridas por la Liga MX para intentar erradicarlo. La primera es solicitar al público, mediante el sonido local, que no lo hagan más. La siguiente es tomar el balón y suspender el cotejo un par de minutos.

Si hay reincidencia, como sucedió en la casa de los Monarcas, es volver a suspender el cotejo y llevar a los equipos a las bancas por un lapso de cinco minutos, lo cual sucedió. Según el protocolo de la Liga, lo siguiente es volver a parar el duelo y que los futbolistas vayan a los vestuarios.

Si al reanudarse se repite, entonces sí se avisará al público, mediante el sonido local, que -por su comportamiento- el siguiente cotejo del equipo local en casa se efectuará a puerta cerrada o en otra sede.

El juego del miércoles en Morelia fue el tercero en el que aparece el polémico grito, desde que la Liga MX impone sanciones. Antes sucedió con cotejos como locales del Atlas y los Xoloitzcuintles de Tijuana.