Noqueamos al coronavirus: Julio César Chávez

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Julio César Chávez ha informado que está libre de Covid-19. El exboxeador mexicano publicó un video en sus redes sociales donde expone que: "Gracias a Dios noqueamos al Covid".

"A todos mis amigos, a todo México, a todos los que me quieren y a los que no me quieren, gracias. La verdad que ya salí negativo, gracias a Dios, bendito sea Dios. Gracias por sus oraciones, bendiciones. Síganse cuidando por favor, sana distancia, hagan mucho ejercicio", dijo.

Durante el tiempo que estuvo en casa, contagiado, Chávez mostró que se mantenía en buena forma haciendo ejercicio.