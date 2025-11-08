Novak Djokovic se retira de las Finales de la ATP por lesión en el hombro

ATENAS (AP) — Novak Djokovic anuncio su baja de las Finales de la ATP por segundo año consecutivo, poco después de vencer a Lorenzo Musetti en una final de casi tres horas para ganar el Campeonato Helénico el sábado.

Djokovic dijo que una lesión en el hombro le impediría jugar en el evento de fin de temporada para los ocho mejores jugadores, que comienza el domingo en Turín, Italia.

"Me entristece compartir que tengo que retirarme debido a una lesión persistente", dijo Djokovic en una publicación en redes sociales.

La decisión significa que Musetti ocupará su lugar, a pesar de que su derrota ante Djokovic inicialmente le había dado el último puesto de clasificación a Felix Auger-Aliassime.

Djokovic ha ganado las Finales de la ATP siete veces, pero el 24 veces campeón de Grand Slam también se perdió el torneo el año pasado debido a una lesión.

El sábado, el jugador remontó para una victoria de 4-6, 6-3, 7-5 sobre Musetti para asegurar su título número 101 de su carrera.

Djokovic, de 38 años, estableció un récord masculino con su título número 72 en canchas duras, uno más que Roger Federer.

"Una batalla increíble", afirmó Djokovic. "Tres horas de un partido agotador, físicamente. ... Estoy muy orgulloso de mí mismo por superar este."

El último set presentó cinco quiebres, antes de que Djokovic asegurara la victoria con un saque ganador. Musetti ha perdido ahora sus últimos seis finales a nivel de gira.