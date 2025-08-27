Novak Djokovic vence a Zachary Svajda en el Abierto de Estados Unidos
El tenista Novak Djokovic logra una importante victoria en el Abierto de Estados Unidos frente a Zachary Svajda.
NUEVA YORK (AP) — Novak Djokovic superó un comienzo lento para vencer a Zachary Svajda 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1 el miércoles, manteniéndose invicto en su carrera en las dos primeras rondas del Abierto de Estados Unidos.
Djokovic parecía estar esforzándose físicamente al inicio del partido, como lo estuvo en su victoria de primera ronda. Pero después de ser quebrado y quedar atrás 3-1 en el tercer set, finalmente comenzó a parecerse al jugador que ha ganado un récord masculino de 24 títulos de Grand Slam, incluidos cuatro de ellos en Nueva York.
El Djokovic, séptimo cabeza de serie, ganó los siguientes ocho juegos contra el clasificado estadounidense para abrir una ventaja de 3-0 en el cuarto set y finalmente lo cerró en solo 26 minutos después de que el primer set tomara una hora.
El Djokovic de 38 años ha alcanzado la tercera ronda en todas sus 19 apariciones en Nueva York.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Novak Djokovic vence a Zachary Svajda en el Abierto de Estados Unidos
AP
El tenista Novak Djokovic logra una importante victoria en el Abierto de Estados Unidos frente a Zachary Svajda.
Carlos Alcaraz sorprende al imitar el golf tras su victoria en Flushing Meadows
AP
Tras su triunfo en Flushing Meadows, Carlos Alcaraz muestra su amor por el golf imitando a Rory McIlroy. Descubre más detalles aquí.
Giorgia Meloni critica desproporción en ataques israelíes en Gaza
AP
La primera ministra italiana critica la desproporción en los ataques de Israel en Gaza, mientras condena la muerte de periodistas.