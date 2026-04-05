Nueva derrota de Santas

La quinteta de Panteras de Aguascalientes inició con paso firme su participación en la serie, al imponerse con marcador de 77-60 ante Santas del Potosí, en un duelo donde las actuales campeonas marcaron el ritmo de principio a fin en el partido.

El conjunto local tomó el control del partido desde el arranque, destacando el aporte ofensivo de Dyaisha Fair, quien lideró el ataque acompañada por Kaleena Lewis. Gracias a su efectividad en los tiros de campo, Panteras cerró el primer cuarto con una contundente ventaja de 30-12.

Para los siguientes periodos, el equipo hidrocálido mantuvo la intensidad y el dominio en la duela, apoyado también por la participación de jugadoras nacionales como Karla Martínez y Mayra Gil, además del aporte en la pintura de Stephanie Kostowicz, quien fue clave en ambos lados de la cancha.

Sin mayores complicaciones, Panteras administró la ventaja durante el resto del encuentro para asegurar la victoria y tomar ventaja en la serie.

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En el apartado individual, Dyaisha Fair lideró con 14 puntos y 6 rebotes, seguida por Stephanie Kostowicz con 12 unidades y 9 rebotes, mientras que Kaleena Lewis aportó 10 puntos y 6 rebotes.

Con este resultado, las Santas del Potosí no levantan y suman otra derrota mas para un récord de 0-7 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil.