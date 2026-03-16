Nuevo revés de Cefor San Luis

El conjunto de Cefor Promotora San Luis sufrió una dolorosa derrota como local al caer 1-3 frente a los Club Deportivo Irapuato, en duelo disputado en la Unidad Deportiva 21 de Marzo dentro de la actividad de la Tercera División Profesional de México.

El partido inició con un Cefor Promotora San Luis decidido a tomar la iniciativa, mostrando un futbol creativo e inteligente con la intención de abrir el marcador desde los primeros minutos. Sin embargo, conforme avanzó el encuentro, el conjunto visitante comenzó a controlar las acciones y a generar peligro frente al arco local.

La primera anotación del encuentro llegó tras una jugada a balón parado, cuando en un cobro de falta se envió un centro largo hacia la banda derecha que terminó en un recentro al área, donde apareció Zain Ramírez para empujar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0 para los Freseros.

El cuadro potosino reaccionó y logró empatar el marcador al minuto 27, cuando un pase largo superó al portero rival y fue bien aprovechado por Dulio Rodríguez, quien definió con disparo para colocar el 1-1.

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Sin embargo, la respuesta de Irapuato fue inmediata, ya que apenas tres minutos después, Eduardo León sacó un potente disparo desde fuera del área que venció al arquero local para devolver la ventaja a los visitantes con el 1-2.

Para la parte complementaria, Cefor Promotora San Luis buscó insistir al ataque con varias aproximaciones de peligro, pero la falta de contundencia evitó que lograran nuevamente la igualdad.

La sentencia del encuentro llegó al minuto 75, cuando un centro al área fue aprovechado por Uriel Díaz, quien conectó un disparo para marcar el 1-3 definitivo.