Nuevo revés de Santas del Potosí

En actividad de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil, las Santas del Potosí no lograron imponerse en casa y cayeron 73-87 ante Fuerza Regia, en duelo disputado en el Auditorio Miguel Barragán. Desde el arranque del encuentro, el conjunto visitante mostró mayor contundencia ofensiva. Aunque las potosinas realizaron ajustes defensivos en el primer cuarto, Fuerza Regia tomó ventaja de 20-29.

Para el segundo periodo, Santas del Potosí reaccionó y logró acortar distancias gracias a una mejor defensa y mayor orden en ataque, yéndose al descanso con marcador de 42-48, manteniéndose en la pelea.

Sin embargo, en el tercer cuarto, la escuadra regiomontana volvió a imponer condiciones con una ofensiva efectiva que amplió la diferencia a 55-66, complicando el panorama para las locales. En el último periodo, las potosinas intentaron reaccionar, pero no lograron reducir la desventaja, sellándose el marcador final de 73-87 a favor de Fuerza Regia.

La jugadora más destacada del encuentro fue Morgan Jones, quien lideró la ofensiva con 25 puntos, además de aportar dos rebotes y una asistencia. Por parte de Santas del Potosí, Ijeoma Uchendu y Jillian Hollingshead encabezaron el ataque con 15 unidades cada una.

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La serie continuará este viernes a las 20:00 horas en el mismo escenario, donde Santas del Potosí buscará empatar la confrontación ante su afición, con entrada gratuita en las secciones amarilla y naranja.