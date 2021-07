Nuevo técnico del Napoli tiene amargo recuerdo del "Chuky"

México.- Juliano Spalletti, quien ya fue presentado como nuevo Director Técnico del Napoli, recordó el día en que su ahora jugador, Hirving "Chucky" Lozano, lo eliminó de la Champions League cuando dirigía al Inter de Milán.

"¿Lozano? Me gusta, fue quien me echó de Champions cuando entrenaba al Inter. Fue una de sus carreras la que me creó problemas, después de hacer un buen partido", recordó el nuevo DT napolitano.

Aquel momento data de la temporada 2018-2019, cuando el futbolista mexicano todavía jugaba para el PSV de Holanda, y se cruzaron en el grupo B que además de los holandeses e italianos, completaban Barcelona y Tottenham.

El Inter llegó a ese partido con la posibilidad de meterse a Octavos de final siempre y cuando lograran la victoria como locales; mientras que el equipo del "Chucky", ya no tenía ninguna posibilidad de avanzar de ronda.

El extremo mexicano abrió el marcador de forma tempranera y sorpresiva, cuando al minuto 13 después de un cabezazo pusiera al frente a los holandeses. Los dirigidos en ese entonces por Spalletti, lograron empatar el marcador al minuto 73, pero no les alcanzó para clasificar.