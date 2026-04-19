Nuggets inician la serie con gane

DENVER.- Jamal Murray anotó 30 puntos, atinando 16 de 16 tiros libres, y Nikola Jokic logró un triple-doble, para que los Nuggets de Denver se recuperaron de un inicio lento para vencer el sábado 116-105 a los Timberwolves de Minnesota en el primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs.

Jokic terminó con 25 unidades, 13 rebotes, 11 asistencias y la nariz ensangrentada en un duelo físico entre rivales de la División Noroeste. Se señalaron 42 faltas, además de una técnica antideportiva a Jaden McDaniels por empujar a Jokic por la espalda y una técnica al entrenador de los Nuggets, David Adelman.

Denver ha ganado 13 encuentros seguidos desde que perdió el 18 de marzo.

Murray y los Nuggets llegaron a estar abajo por hasta 12 puntos al inicio, pero aprovecharon una racha de 17-2 en el tercer cuarto para construir una ventaja de dos dígitos. Los Timberwolves, que en un momento del tercer periodo estuvieron más de cuatro minutos sin anotar, recortaron la diferencia a 97-95 con 6:23 por jugar.

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Jokic tuvo un tramo de cinco puntos para contener a Minnesota. Murray conectó uno de los tiros más grandes del partido desde media cancha. Con el reloj de posesión agotándose, lanzó hacia el aro y el balón rozó el aro para reiniciar el reloj. Eso finalmente derivó en una clavada de Aaron Gordon que le dio a Denver una ventaja de 108-101 con 1:50 por jugar. Gordon sumó 17 tantos pese a problemas tempranos de faltas.

El segundo partido es el lunes por la noche.