Nunca expondríamos la vida de ningún jugador: Duilio Davino

Duilio Davino, presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, afirmó que en ningún momento supieron que algún jugador de su equipo tuviera síntomas o estuviera infectado al momento de jugar con el América: "Nunca expondríamos la vida de algún jugador, de su familia, de nadie. Seguimos en tiempo y forma los protocolos".

En relación al comunicado del club América, sólo comentó: "Respetamos loque pusieron. Si es para mejorar, adelante", dijo en entrevista con Fox Sports. Recalcó que en el cuadro regio "Seguimos en tiempo y forma el protocolo, no sabíamos que nadie estuviera en la cancha con síntomas, no pondríamos en peligro a jugadores, familia ni a nadie".

Aclaró que en El Barrial: "Desde hace once meses trabajamos en El Barrial con la menor cantidad de colaboradores posibles. Tenemos todas las medidas del personal de salud, uso de gel, espacios abiertos; no usamos el vestidor y en el hotel que tenemos los jugadores se cambian en zonas aparte, las básicas y femenil entran por otra puerta, estamos fuera de contacto en ellos".

Hizo la cronología de todo lo que ha pasado en Rayados: "Nico (Sánchez) lo tuvo el 28 de diciembre; Stephan (medina) el 13 de enero, Avilés (Hurtado) el 13. Durante el partido ningún jugador con síntomas estuvo en la cancha. A estos tres jugadores los aislamos. Hemos tenido uno o dos positivos frecuentemente". Después del juego: "El domingo aislamos a otros dos. El lunes a otros dos y el martes llegaron otros tres y decidimos que todos fueran a exámenes y cerramos El Barrial por tres días. Antes hacíamos la sanitización del club cada quince días, ahora lo haremos cada semana. En Rayados hay once jugadores que dieron positivo y ocho miembros del cuerpo técnico. Además de jugadores de la Sub 20 y Sub 17 también enfermos".

Dio a conocer que hubo sesión de trabajo con la Liga: "Es claro que debemos de reforzar todos nuestros cuidados. De lo que se habla es que se suspendan partidos, lo bueno es que no se suspende una jornada completa. Hay que estar todos ocupados y preocupados. Y le comentamos al América que si podemos implementar cosas, qué mejor, adelante". Javier Aguirre, el técnico, quiso jugar el partido de la próxima jornada, "me dijo que si era necesario, lo jugábamos, pero agradecemos lo hecho por Monterrey y Puebla, su colaboración".