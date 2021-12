"Nunca te rindas", la historia de crecimiento de 'Checo' Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Las historias de crecimiento de Sergio "Checo" Pérez, cuarto lugar de la temporada 2021 de Fórmula Uno, constituyen el corazón del libro "Nunca te rindas", de los escritores Francisco Javier González y Alejandro Rosas.



"En los capítulos impares Alejandro habla del año 2021, yo en los pares hago una cronología del Checo desde que nació en el kart. Entramos a la pista por diferentes rectas pero nos encontramos en un punto, la actualidad de Checo", cuenta a Efe González, uno de los cronistas deportivos más reconocidos de México.

El volumen, editado por la editorial Planeta, no es un cuaderno para eruditos; aunque habla de cuestiones técnicas, lo hace de manera simple y da un retrato actual del piloto de la escudería Red Bull.

"El libro está contado como una serie de televisión. No es un texto para el especialista metódico, sino va más con lo humano; cuenta como afronta la covid, como de niño enfrentó situaciones difíciles y las envidias por ser un piloto distinto", cuenta Rosas, historiador.

Durante 230 páginas, el material, que está en las principales librerías del país, es un documento, que si bien puede ser útil a los desconocedores del automovilismo, también habla con propiedad y no aburre a los especialistas, pese a no disertar sobre neumáticos y asuntos técnicos.

"La mejor manera de contar historias es hacerlo con sobriedad, todo documentado con investigación estricta. Sin pasar de moda las redes sociales y el twitter, lo que va a perdurar es lo bien escrito y lo bien investigado. Quisimos contribuir a que se sepa que la historia que un deportista mexicano", comentó Francisco Javier.

Pérez, que hace casi un año se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar un premio de Fórmula Uno en medio siglo, al vencer en Barein, está cumpliendo este año su mejor temporada, con la victoria este año en Azerbaiyán y otros cuatro podios.

"Lo que ha hecho lo coloca ya en el olimpo del deporte mexicano, aunque aún hay una historia que se está escribiendo. Lo hermoso es la posibilidad de contar historias, es lo que nos queda", agregó Rosas.

"Checo" en Alemania en el 2005, en una soledad aterradora a los 15 años casi sin recursos, a veces dormido en costales de harina; "Checo" que se plantea abandonar el sueño; "Checo" que resiente la falta de afectos, pero al final se lanza al vacío sin red, son algunas de las escenas más emocionantes de "Nunca te rindas".

Rosas explica que el título de la obra es la traducción del hastag del piloto, "Never give up" y aunque pudiera dar la idea de un libro de superación personal, no tiene nada de eso.

"Parece título de superación personal, pero no son la 10 lecciones de alcanzar el éxito, según "Checo" Pérez. Cuando encuentras el modo de contar una historia, el personaje puede ser el rey de Zimbabue o de Alto Volta, que si sabes como contar, puedes atrapar", agrega.

González lamenta la falta de civismo en algunos deportes en los que se engaña y los compara con la Fórmula Uno, en la que es obligado mantener la profesionalidad.

"Las reglas implican una altísima responsabilidad porque las decisiones se toman a más de 340 kilómetros por hora. No se puede fingir, no descuidar, no puede ser que hagas como que entrenas y no entrenas, o no hagas caso al director técnico porque si tienes que entrar a pits, tienes que entrar, aunque no quieras. Hay mucho respeto, es un ejemplo para otras disciplinas", afirma.

Con un tono coloquial, el libro reflexiona sobre el Gran Premio de México, sobre la afición del país y sobre la hipocresía del Gobierno, que se pronunció en contra de la Fórmula Uno, pero se aprovechó de que México siga siendo una de las sedes, gracias al apoyo de los empresarios.

"Checo" Pérez está en el centro de atención del deporte mexicano porque a dos fechas de terminar la temporada, puede mejorar su cuarto lugar en la clasificación de pilotos y junto al holandés Max Verstappen puede saltar al primero de la competencia de escuderías".