Obstaculiza Inpode desarrollo de Copa Fenapo de Voleibol

Jorge Vega, director de desarrollo del Inpode y Roberto Muñoz, administrador de la Unidad Deportiva del Montecillo están obstaculizando el desarrollo de la Copa Fenapo de Voleibol, evento que ya cubrió con el pagó requerido por el uso de instalaciones, pero que las personas antes señaladas no desean hacer valer y de paso le dijeron que no los dejarán entrar a las canchas.

Lo anterior fue informado por José Luis Velázquez "Cienti", organizador de la Copa Fenapo y quien se encuentra amenazado y confundido por la decisión de Jorge Vega y Roberto Muñoz, "que en lugar de dejar que se efectué el torneo en promoción y fomento al voleibol, lo obstaculizan".

"Fui a pagar la cuota por el uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva José López Portillo para los días 24 y 25 de agosto, entonces luego se comunica conmigo Roberto Muñoz para decirme que puedo hacer uso, lo que hago es ir con Jorge Vega quien apoya al administrador de la López Portillo, al tiempo que me cita al siguiente día para platicar del tema, yo le comento que no es posible porque yo ya pagué y no quieren respetarlo", explicó Velázquez.

Añadió que "es increíble que su negativa se base en que no tenga equipos para celebrar el torneo, creo que eso no debería de afectarles, porque tengo equipos de categoría sub18, libres y de otras categorías, y ellos se aferran a que no se puede por ese motivo, pero mi reacción es que, si estoy pagando como organizador, ni Jorge Vega ni Roberto Muñoz, tienen por qué negarse cuando ellos sólo alquilan las canchas como integrantes del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte".

José Luis dijo que todo lo anterior tiene "un trasfondo ya que hay otro evento en las mismas fechas al que quieren favorecer. Jorge Vega me dijo que aun y cuando yo pague primero, él respeta el pago del segundo pago, a lo que le respondo que como es posible si tiene derecho quien lo reserva primero, también me dijo que quiere que cancele mi evento y que me regresa mi dinero, todo con el fin de darle las fechas al otro torneo".

Para cerrar José Luis mencionó, "Roberto Muñoz me amenazó de no dejar entrar a jugar a los equipos que se inscribieron en mi torneo, lo cual no es posible, además de que amedrentaron a equipos con castigarlos si juegan este fin de semana".