Ochoa, a las puertas de su sexto Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo Ochoa, histórico arquero mexicano, se encuentra a las puertas de disputar su sexta Copa del Mundo a los 40 años, un torneo que marcaría el cierre oficial de una destacada trayectoria como futbolista profesional tras una larga carrera en Europa.

El guardameta, quien recientemente encontró equipo en Chipre para mantenerse en ritmo y continuar en el radar de Javier Aguirre, parece tener claro que su etapa como jugador está cerca de concluir. Por ello, a su llegada a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), dejó un emotivo mensaje cargado de significado.

A través de su cuenta de Instagram, el exjugador del América expresó su gratitud por la oportunidad de volver a vestir la camiseta del Tricolor, dejando ver que afronta esta concentración de manera especial, con la intención de disfrutar cada instante.

"Hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos... y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo. He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aun así, cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar", compartió.

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Con experiencia en ligas de Francia, España e Italia, Ochoa también aprovechó para enviar un mensaje claro, tanto a sus detractores como a los porteros con los que competirá por un lugar rumbo al debut ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

"Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país... ahí estará mi alma primero", sentenció.