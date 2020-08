OFICIAL: Chivas presenta a "Vuce" como su nuevo entrenador (VIDEO)

Este jueves Víctor Manuel Vucetich fue presentado como el nuevo entrenador de las Chivas.

Previo a su anuncio en el estadio Akron, el "Rey Midas" se reunió con Amaury Vergara, presidente del equipo, y Ricardo Peláez, Director Deportivo, para firmar su contrato que lo coloca como el nuevo estratega del Guadalajara.

Vucetich arribó el miércoles a la ciudad.

El técnico llega al club rojiblanco tras su paso por los Gallos Blancos del Querétaro y después la salida de Luis Fernando Tena.

"Gracias por la oportunidad, vamos a hacer lo que nos corresponde, como siempre, lo que se busca son los resultados y los campeonatos", mencionó Vucetich.

Chivas apenas suma una victoria en el Guardianes 2020, la que consiguió ayer ante FC Juárez con marcador 0-2.

"Que esté llena de gloria esta etapa", dice Amaury a Vucetich

El presidente del Guadalajara Amaury Vergara, está contento con la firma del contrato por un año de Víctor Manuel Vucetich, de quien espera sean muchos años los que permanezca en la institución, en un proyecto a largo plazo donde la distinción sea que ganarán muchos títulos y que deje una marca importante en la historia del club.

"Bienvenido Víctor, deseo todo el éxito, que esté lleno de gloria esta etapa. Éxito para Ricardo Peláez en la elección. A la afición gracias por el voto de confianza, que estoy seguro que nos llevara nuestro técnico por buen camino".

El presidente del rojiblanco precisó en todo momento el apoyo al director deportivo Ricardo Peláez, quien le deseó también mucho éxito al nuevo pastor rojiblanco en esta nueva etapa, la cual inicia con mucha emoción.

"Quiero agradecer a Amaury, a todo el consejo de Chivas, la confianza para elegir a uno de los mejores técnicos del futbol mexicano, con gran experiencia y es una combinación importante. Tenemos un plantel joven en cantidad y calidad. No tuvimos un inicio que la afición demanda, pero estoy seguro que con el triunfo de ayer y la llega de Víctor, estaremos más cerca del éxito. Bienvenido Víctor".

En Chivas cambiaron de técnico, pero no de objetivos, esos no se han modificado en lo más mínimo, porque van a buscar calificar entre los primeros cuatro lugares, así como tener un estilo claro de juego.

"Los objetivos no cambian en absoluto, la responsabilidad, el compromiso es el mismo. Los objetivos son grandes en esta institución, el equipo no ha tenido clasificación en los últimos torneos y es una obligación lograrlo. Tenemos un gran plantel, una estructura muy sólida y lo más importante, una afición con apoyo permanente. Estoy seguro que pelearemos por el título".

