Oficial: Liga de Ascenso MX se suspende por los próximos cinco años

Es oficial, se termina el Ascenso MX por los próximos cinco años, comunicó la Federación Mexicana de Futbol.

Al término de la Asamblea Extraordinaria de la Femexfut, en la que se reunieron los representates de la Liga MX, Ascenso, Liga Premier (Segunda División), la TDP (Tercera División) y Sector Amateur, se determinó el adiós a lo que se conocía la liga de plata.

Sin embargo, no se concretó la modificación del Estatuto Social, por lo que no se oficializó la de Desarrollo, a pesar de que no existan aspiraciones para escalar a la Primera División.

La Federación determinó como un "rescate" a la segunda categoría del balompié nacional, y sentenció el fin de la temporada 2019-20 en el Ascenso, supendió el descenso en la Primera División hasta 2024 y eliminó la regla de Menores a partir de la próxima campaña.

De la misma manera, publicó que podrán "participar en la división de Ascenso MX los 12 clubes que decidan hacerlo y que actualmente integran dicha división, así como los Clubes de la LIGA MX que actualmente no están en el Ascenso MX y voluntariamente decidan participar, más tres clubes invitados de la liga Premier".

Se destinarán 60 millones de pesos, con la finalidad de que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones actuales.

Por último, se especificó las cantidades que pagarán los últimos tres lugares de la tabla porcentual al término de cada temporada: Último lugar, 120 millones de pesos; penúltimo, 70 mdp, y antepenúltimo, 50 mdp.