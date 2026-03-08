Ohtani pega HR; Japón supera a Corea del Sur

TOKIO.- Shohei Ohtani conectó un jonrón por segundo día consecutivo y Seiya Suzuki se voló la barda dos veces para que el campeón defensor Japón venciera el sábado 8-6 a Corea del Sur en Tokio y mejoró a 2-0 su marca en el Clásico Mundial.

Suzuki impulsó cuatro carreras y Masataka Yoshida conectó un cuadrangular e impulsó tres por los Samurai Warriors, que remontaron un déficit de 3-0 en la primera entrada.

Un día después de conectar un grand slam en la victoria 13-0 sobre Taiwán, Ohtani bateó el jonrón del empate ante una curva colgada de Young Pyo Ko en la tercera.

Suzuki conectó un jonrón de dos carreras en la segunda. Dos bateadores después del batazo de Ohtani, Suzuki sacó del juego a Ko al conectar un jonrón para tomar ventaja 4-3. Yoshida tuvo una vuelacercas en el segundo lanzamiento del relevista Byeong Hyeon Jo.

El jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim ante Hiromi Ito empató el marcador en la cuarta por Corea del Sur (1-1).

Suzuki puso a Japón al frente definitivamente 6-5 cuando recibió una base por bolas con las bases llenas de Young Kyu Kim en una séptima de tres carreras que incluyó el sencillo de dos carreras de Yoshida.

Ju Won Kim recortó la desventaja de Corea del Sur con un sencillo impulsor ante Yuki Matsumoto en la octava antes de que Hyeseong Kim dejara las bases llenas al poncharse ante Yuki Matsumoto.

El ganador Atsuki Taneichi ponchó a los tres bateadores en la séptima, y Taisei Ota retiró a tres en fila con siete lanzamientos para el salvamento.

Japón y Australia tienen marca de 2-0 en el Grupo C y el domingo se enfrentan como los favoritos para avanzar a los cuartos de final.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, asistió al encuentro, un día después de que Timothée Chalamet y el cantante pop Bad Bunny asistieron.