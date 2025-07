Ons Jabeur decide tomarse un descanso del tenis femenino

LONDRES (AP) — Ons Jabeur se tomará un descanso del circuito de tenis femenino. La tres veces subcampeona de torneos de Grand Slam expresó el jueves que quiere "redescubrir la alegría de simplemente vivir".

Jabeur, quien llegó a ser la número dos en el escalafón de la WTA, ha sufrido con las lesiones en los últimos años y su ranking se ha desplomado, la 71 al iniciar esta semana.

La tunecina de 30 años se retiró debido a dificultades para respirar durante su partido de primera ronda en Wimbledon, donde alcanzó la final en 2022 y 2023, y no jugará al comenzar la temporada de canchas duras.

"Durante los últimos dos años, me he estado exigiendo mucho, luchando contra lesiones y enfrentando muchos otros desafíos", escribió Jabeur en Instagram. "Pero en el fondo, no me he sentido realmente feliz en la cancha desde hace un tiempo.

"El tenis es un deporte tan hermoso. Pero en este momento, siento que es hora de dar un paso atrás y finalmente ponerme a mí misma en primer lugar: respirar, sanar y redescubrir la alegría de simplemente vivir", indicó.

Jabeur también fue subcampeona del Abierto de Estados Unidos en 2022, convirtiéndose en la primera mujer desde Serena Williams en 2019 en disputar la final en Wimbledon y Flushing Meadows en el mismo año. No logró convertirse en la primera mujer africana o árabe en ganar un título de Grand Slam en la era profesional, pero subió al número dos en el ranking de la WTA la semana siguiente.

Este año tiene un récord de 15-15 después de que su temporada 2024 se viera interrumpida por una lesión en el hombro, ya que solo jugó una vez después de Wimbledon.

Jabeur, popular entre otros jugadores y fanáticos, agradeció a los seguidores en su publicación.

"Incluso mientras esté fuera de la cancha, continuaré manteniéndome cerca y conectada de diferentes maneras, y compartiré este viaje con todos ustedes", escribió.