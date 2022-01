Orbelín Pineda reforzó al Celta sin ser una petición del técnico: Marca

Orbelín Pineda cumplió su objetivo de jugar en Europa, a inicios de enero se convirtió en nuevo jugador del Celta de Vigo, sin embargo, no ha tenido minutos.

Al parecer la razón por la que el mexicano no ha podido debutar con el cuadro español sería porque no fue un jugador solicitado por el técnico del equipo. "Es un fichaje de club y no una petición de Eduardo Coudet", reveló Rafa Valero en el diario "Marca".

Hasta el momento Orbelín Pineda ha sido convocado a dos partidos con el Celta de Vigo, pero en ambos se quedó en la banca.

Debido a la pausa por la Fecha FIFA, el siguiente juego del Celta será hasta el 5 de febrero, cuando reciban al Rayo Vallecano.