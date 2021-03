Orbelín Pineda, sin presión por renovar con Cruz Azul

México.- Orbelín Pineda no tiene prisa para renovar con el Cruz Azul. Con paciencia, el volante mexicano seguirá con su rendimiento regular, a la espera de que su representante sea quien vea su situación con la directiva celeste.

"Me siento bien, respetado mi profesión y mi contrato con el club. Todavía tengo convenio y no pienso más allá, solo en la cancha y en qué puedo ayudarle a mis compañeros. La renovación puede verlo mi agente, yo me enfoco en la cancha", comenta en videoconferencia.

El tricolor no descarta, incluso, que su próximo destino sea emigrar a Europa y dar el siguiente paso en su carrera, en caso de no seguir con los cementeros.

"Hay muchas posibilidades, pero todavía no puedo definir. Se viene el verano y el equipo tiene intenciones. Falta y tengo tiempo, me quedan meses para definir lo de mi contrato", añade el jugador de 25 años de edad.

Pineda es referente en La Máquina líder del Guardianes 2021, al disputar los 10 partidos del torneo (nueve de ellos como titular) y un gol en su registro personal. Además, su regularidad lo mantiene en convocatorias para la Selección Mexicana.

A Orbelín –celeste desde enero de 2019– le resta éste y el siguiente torneo en su convenio con el Cruz Azul, pero insiste en no apresurar su extensión laboral o buscar un destino fuera de La Noria.

"Que me dejen tranquilo, en lo que sé hacer en la cancha y disfrutar el tiempo que esté aquí, con renovación o no. Trataré dar lo mejor de mí, pensando en lo más alto en lo colectivo".

El mexicano también quiere seguir con su crecimiento en la Selección Nacional, bajo la dirección técnica de Gerardo Martino. La competencia está complicada y no tiene intenciones de bajar los brazos.

La Máquina, con una racha de ocho victorias en fila, recibe este sábado a los Rayados de Monterrey.