Jueza ordena no utilizar instrumentos de maltrato en corridas de toros

Una jueza federal ordenó a la alcaldía Benito Juárez no emitir permisos para la celebración de eventos que impliquen maltrato hacia a los animales.

Y que en caso de que autorice, en el ejercicio de sus facultades, corridas de toros, estas no podrán contener actividades o instrumentos que impliquen maltrato animal, como lo son el "acero", "cachetero", "puntilla", "pinche", "puya" o "pica", "muleta", y cualquier otro que pudiera ocasionar un daño físico o psicológico.

Sandra de Jesús Zúñiga, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió un amparo a la asociación civil "Todas y Todos por Amor a los Toros", que busca prohibir las corridas de toros en la Plaza México.

En su sentencia de amparo, la jueza señaló que los actos de tauromaquia o corridas de toros implican la práctica de maltrato y el sufrimiento innecesario de toros de lidia, sin que para ello se estime sea válido invocar un derecho cultural, pues tal derecho no ampara actos de violencia y tortura en contra de los animales.

"El dolor excesivo, el sufrimiento y la muerte agónica del toro que conlleva la realización la ´fiesta taurina´, no es susceptible de ser tutelado por los derechos culturales, al resultar, en sí y por sí mismo, incompatible o irreconciliable con el derecho humano a un medio ambiente sano", indicó.

Y añadió: "Ello, puesto que la ´fiesta taurina´ inflige un dolor excesivo y agónico en el toro de lidia en las distintas etapas en que se desarrolla de dicha actividad, así como la muerte de tal especie por hemorragias severas o paros respiratorios; de ahí que esa actividad no podía ser sujeta de tutela bajo los derechos culturales, por resultar incompatible o irreconciliable con el derecho a un medio ambiente sano".

La sentencia de amparo en favor de la asociación civil "Todas y Todos por Amor a los Toros" se emitió el pasado 18 de febrero y aún puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado.