Oreja para Diego Silveti

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Desde la Plaza de Toros Monumental “El Paseo” una vez más el público taurino vio triunfar a Diego Silveti quien esta vez cortando una oreja en su segundo toro, mientras que “El Juli” realizó una buena faena, pero la malogró con el acero y “El Conde”, no pudo con sus tres toros, pues regaló uno. Toros de Pepe Garfias, muy destacados.

Diego Silveti tuvo el primero de 510 kilos. brincando al callejón y provocó la emoción, con una tanda de verónicas, muy apresuradas, pero jaleadas por la afición, luego un vistoso quite. Con la muleta tuvo un toro muy bravo, noble, pero le faltó calidad, derrotando al final de cada tanda muletazo.

Llegó el segundo iniciando con verónicas con mucha suavidad y luego con la muleta entusiasmó al respetable, primero con dos tandas de derechazos que le fueron muy coreadas, luego por naturales. Continúa la faena al ritmo de acuarela potosina y ya con la gente en la bolsa, bien entendida la distancia del toro, que fue moble, muy noble, con calidad y bravura, bien aprovechado. La afición pedía el indulto. Se tira a matar y cobra tres cuartos de espada, muy tendida, pero tiene a la afición en la bolsa. Dobla el toro y el juez concede una oreja.

Julián López “El Juli” en su primero enfrento a un toro suelto y manso, al pegarle dos verónicas, los brazos que agradaron al respetable y remata con una media verónica de antología. Toro difícil, defendiéndose, quedando corto en las embestidas y tirando derrotes. Imposible la faena por lo que se tira a matar con media estocada, que provocó reacción adversa en la afición. El Juli con la muleta le encontró la distancia y le dio dos tandas de derechazos, lentas y con mucho sentimiento y metió al toro a la muleta y al público. Más tandas y la afición entregada, pero entró a matar, pinchazo y adiós oreja, finalmente despacha de estocada trasera.

El Conde abrevia ante el primer toro de Nombre Nazareno, no tuvo enemigo a modo, pero no se le vio mucha intención de hacer la faena, Pitos (silbatina), Platero el segundo toro del Conde y cuarto de la noche, lo mejor un quite por navarras. El Conde cubre el segundo tercio con tres buenos pares de banderillas, Faena que se vino a menos por las condiciones del toro, tres cuartos de estocada suficientes el astado dobla pronto hay ovación.

Gran faena de clase y valor al toro más bravo del encierro, pero se empeñó en matar recibiendo y después de mucho mato al volapié y un descabello, corta una oreja, arrastre lento para el Toro de regalo de nombre Tributo para Alfredo Ríos “El Conde”.

Finalmente, en la ficha de festejo, Diego Silveti Silencio y Oreja; El Juli Pitos y división de opiniones; y El Conde Pitos, Ovación y Aplausos con un aviso (toro de regalo).

Toros de Pepe Garfias, Encierro descastado, se salvan quinto y sexto que fueron claros de embestida.