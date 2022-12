Organizaciones acusan a la FIFA de "engañar" en la compensación a los obreros de Qatar 2022

EL CAIRO (EFE).- Varias organizaciones pro derechos humanos acusaron a la FIFA de "engañar al mundo" por negarse a compensar a los obreros migrantes y sus familias por los abusos que sufrieron durante la preparación y celebración del mundial de fútbol Qatar 2022, cuando falta una semana para que el fin del torneo.



En un comunicado conjunto publicado este lunes, Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI), FairSquare y Equidem afirmaron que la FIFA (se había comprometido a identificar formas de compensar a los obreros migrantes que enfrentaron muertes, lesiones y robo de salarios.

No obstante, "la FIFA no dio a conocer ningún plan para hacerlo y, en cambio, anunció un nuevo Fondo de Legado que no incluye ninguna disposición para la compensación de los trabajadores", dijo la nota.

"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también hizo comentarios engañosos de que los trabajadores pueden simplemente acceder a la compensación a través de un mecanismo existente en Catar, cuando este mecanismo en realidad no está configurado para proporcionar compensación en una escala significativa relacionada con muertes, lesiones y robo de salario histórico", apuntó.

"El encubrimiento atroz de la FIFA de los abusos graves contra los trabajadores migrantes es tanto una vergüenza mundial como una táctica siniestra para eludir su responsabilidad de derechos humanos de compensar a miles de trabajadores que sufrieron abusos y a las familias de quienes murieron para hacer posible esta Copa del Mundo", dijo la directora ejecutiva interina de HRW, Tirana Hassan.

Por su parte, el director fundador de FairSquare, Nick McGeehan, denunció el hecho de que "la FIFA se benefició de su explotación y repitió los temas de conversación de las autoridades de Catar, mostrando su complicidad con todas las afirmaciones engañosas y desviaciones sobre los abusos".

Catar ha rechazado en varias ocasiones la creación de un fondo especial de indemnización, al considerar que dispone del llamado Fondo de Seguro y Apoyo a los Trabajadores, a través del cual Doha asegura haber reembolsado más de 350 millones de dólares a las víctimas de abusos salariales.

No obstante, las ONG consideran que ese fondo catarí no ofrece remedio para numerosos casos de abuso, especialmente a las familias de los trabajadores que han muerto durante la construcción de la infraestructura, incluidos estadios, metro, hoteles, etc., y que cifran en miles, ni aquellos que tuvieron que abandonar el país sin ser indemnizados.

"El Fondo de Seguro y Apoyo a los Trabajadores no está configurado actualmente para poder proporcionar una compensación en una escala significativa relacionada con muertes, lesiones y robo de salarios histórico en la década anterior a su puesta en funcionamiento en 2020", dijo el comunicado de las ONG.

Afirmó también que "el acceso de las víctimas a los mecanismos de compensación existentes está plagado de obstáculos, los pagos están limitados y es casi imposible que los trabajadores o las familias presenten una solicitud después de haber regresado a sus países de origen".

El mayor obstáculo es que en la gran mayoría de las muertes de trabajadores migrantes, las familias no son elegibles para recibir compensación ya que las autoridades las atribuyeron a "causas naturales" o "paro cardíaco" sin una investigación adecuada sobre la causa subyacente de la muerte, añadió.

"La FIFA espera generar 7,500 millones de dólares con este torneo y debería haber cumplido con sus propias responsabilidades en materia de derechos humanos (...) también debe una explicación pública de por qué pasó de considerar la propuesta de remedio a descartarla por completo", agregó el comunicado.