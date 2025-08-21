Orlando Pride rompe récord con fichaje de Lizbeth Ovalle

El Orlando Pride adquirió el jueves a la atacante Lizbeth Ovalle procedente del club mexicano Tigres UANL con un monto que representa ser un récord para un traspaso internacional en el fútbol femenino.

El Pride no reveló los términos del acuerdo, pero una persona con conocimiento de las negociaciones dijo a The Associated Press el miércoles que el Pride pagaría 1,5 millones de dólares por la estrella mexicana. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo con el club de la liga femenina de aún no se había firmado formalmente.

Se trata de un monto que supera los 1,3 millones de dólares que Arsenal pagó a Liverpool por la delantera canadiense Olivia Smith en la Superliga Femenina de Inglaterra el mes pasado. Esa operación rompió el récord anterior de 1,1 millones de dólares que Chelsea pagó al San Diego Wave por la defensora Naomi Girma en enero.

Ovalle, conocida también como Jacquie, fue contratada por el Pride hasta la temporada 2027, con una opción mutua para 2028.

"Estoy muy feliz de unirme al Orlando Pride. Llego con el claro objetivo de ganar títulos y dejar una huella en el club. Estoy lista para darlo todo y ayudar al Orlando Pride a seguir siendo un equipo líder", dijo Ovalle en un comunicado emitido por el Pride.

Ovalle, delantera de 25 años, ha llevado a Tigres de la Liga MX femenil a seis títulos desde que se unió al club en 2017. Es la goleadora histórica del equipo con 136 tantos.

También suma 58 partidos con la selección nacional de México, firmando 20 goles.

La "Maga" Ovalle se volvió viral en las redes sociales este año se volvió viral en las redes sociales este año por su gol de "escorpión", rematando de espaldas a la red, en un partido de Tigres contra Guadalajara.

"Se trata de una venta histórica no sólo para nuestra institución, sino también para el fútbol mexicano y el fútbol mundial, al concretarse la transferencia de quien ha sido reconocida ampliamente como la mejor jugadora de la Liga MX femenil", dijo Tigres

"Tigres reconoce y agradece profundamente el legado de Jacqueline Ovalle, una jugadora histórica que siempre será parte de la esencia de nuestras Amazonas", añadió.

Tigres informó que el último partido de Ovalle será el próximo viernes cuando enfrenten al Barcelona en un partido amistoso en el estadio Universitario de Monterrey, al norte del país.