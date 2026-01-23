Osaka modera su atuendo y sube de intensidad

MELBOURNE.- La moda y la fricción han sido las características definitorias para Naomi Osaka en las primeras dos rondas del Abierto de Australia que no podrían haber sido más diferentes.

Osaka venció 6-3, 4-6, 6-2 a Sorana Cirstea en un tenso duelo en la arena Margaret el jueves.

El último golpe de Cirstea acabó en la red. Las dos apenas intercambiaron un apretón de manos sobre la red. Cirstea miró brevemente en dirección a Osaka y luego volteó la cabeza.

El final tenso contrastó fuertemente con la gran entrada de Osaka que se hizo viral dos días antes por su victoria en la primera ronda sobre Antonia Ruzic.

Para la segunda ronda, prescindió del sombrero de ala ancha de alta costura, el velo y la sombrilla, pero aún llevaba el vestido inspirado en medusas, una chaqueta de calentamiento a juego en los mismos tonos acuáticos de azul y verde, y una visera.