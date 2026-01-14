logo pulso
Óscar Bores listo para el Kartismo

El juvenil piloto potosino buscará mejorar en la nueva temporada

Por Romario Ventura

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Óscar Bores listo para el Kartismo

Todo se encuentra listo para el inicio del Campeonato Regional de Kartismo 2026 en la capital potosina, donde el imponente Kartódromo San Luis lucirá sus mejores galas para recibir la primera bandera verde de la temporada. Entre los protagonistas del arranque se encuentra el juvenil piloto potosino Óscar Bores, quien se reporta listo para encarar la actividad de este nuevo año competitivo.

El joven kartista destacó que durante el periodo vacacional mantuvo una preparación constante con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la campaña, buscando mejorar lo realizado en la temporada anterior. Para este 2026, Bores tiene previsto competir de manera regular en la categoría OKN Junior, además de participar en algunas fechas dentro de la categoría T4.

"Ya estamos listos para empezar esta temporada. Hemos estado preparándonos estas vacaciones para poder llegar en un buen nivel y mejorar lo hecho el año pasado. Estamos muy contentos con el inicio de esta campaña que promete traer cosas muy padres. Espero competir todo el año en la categoría OKN JR y en T4 en algunas carreras. Quiero agradecer a mi equipo GANE Motorsport por seguir al pie del cañón, a mi familia por su apoyo y a mi patrocinador Chiquiao Birrierías por seguir respaldándome", expresó el piloto.

El Campeonato Regional de Kartismo consta de cinco fechas puntuables, cuatro de ellas en formato diurno y una nocturna. Para esta primera jornada se utilizará el trazo 3 del Kartódromo San Luis, con actividad programada desde temprana hora de este domingo 18 de enero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la categoría OKN Junior, Óscar Bores iniciará su participación con el warm up a las 10:00 horas, seguido de la sesión de calificación a las 11:00 horas. 

