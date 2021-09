Óscar de la Hoya, hospitalizado por Covid

El exboxeador profesional, Oscar de la Hoya, reveló en un video que dio positivo a Covid-19 y está hospitalizado.

"Me siento mal, mal, mal, tengo Covid. No puedo respirar bien, estoy muy adolorido", expresó de la Hoya.

El promotor de Golden Boy Promotions en el tweet reveló que ya estaba vacunado, aún así se contagió de Coronavirus.

De la Hoya tenía pactada una pelea ante Victor Belfort el próximo 11 de septiembre, pero por obvias razones no podrá hacerlo.

"Estoy seguro que volveré al ring antes de que termine el año", compartió Óscar de la Hoya.