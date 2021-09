Oscar de la Hoya supera el Covid-19 y es dado de alta

El exboxeador profesional, Oscar de la Hoya, informó que ya salió del hospital tras vencer el Covid-19.

De la Hoya compartió un video donde detalló que estuvo tres días internado y el "Covid me golpeó muy fuerte", dijo.

El hoy promotor de box aseguró que "estaba en la mejor forma de mi vida, y realmente no puedo esperar para volver al ring", tenía pactada una pelea de exhibición ante Vitor Belfort el 11 de septiembre, pero su lugar será tomado por Evander Holyfield.

Oscar de la Hoya agradeció los mensajes de apoyo que recibió por parte de los aficionados.

"Muchas gracias por todos sus buenos deseos y todo su apoyo. Realmente lo aprecio", concluyó en su video.

Apenas el pasado 3 septiembre de la Hoya había compartido otro video donde contó su estado de salud y decía que se sentía "muy mal" e incluso que no podía respirar.