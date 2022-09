Oswaldo Sánchez desmiente comentario sobre normalistas de Ayotzinapa

A-AA+

En los últimos tiempos una de las voces que ha sido parte de las transmisiones de la Liga MX y de la Selección Mexicana es Oswaldo Sánchez para la cadena de TUDN, quien en redes sociales fue acusado severamente de hacer un comentario que ni siquiera hizo.

Fue en el partido entre Chivas contra Pumas de la Jornada 11 del Apertura 2022 cuando el ex portero fue víctima de críticas por su relato, pero hubo un internauta que le inventó un comentario bastante delicado y que causó indignación a quienes se lo creyeron.

"Oswaldo Sánchez diciendo que la media cancha de Pumas está más perdida que los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Qué asco haga ese tipo de comentarios en plena transmisión nacional", fue la publicación de un usuario de Twitter y que rápidamente se hizo viral.

Posteriormente hubo quienes se creyeron esta publicación e incluso pedían a TUDN despedir a Oswaldo Sánchez por el supuesto comentario en la transmisión del partido en el que se impuso Chivas 3-1 a Pumas.

Finalmente, el exarquero de la Selección Nacional utilizó también sus redes sociales para desmentir de lo que se le estaba acusando y manifestó que sería incapaz de burlarse de una situación tan delicada y pidió a la gente no caer en fake news. Incluso, hubo algunos medios que también cayeron en la publicación de mal gusto.

"Es completamente falso lo que han manejado algunos medios acerca de un supuesto comentario que hice en la transmisión de ayer haciendo alusión a una tragedia de nuestro país. Jamás diría algo así y los invito a no caer en fake news. Abrazo y buen domingo", escribió.

Oswaldo Sánchez es un constante comentarista en las transmisiones de TUDN. Él junto a Francisco "Kikin" Fonseca son de los personajes que suelen analizar los partidos del futbol mexicano; sin embargo, no son del agrado de muchas personas y constantemente son criticados.