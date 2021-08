Otra complicada etapa para Canel´s

Se corrió la tercera etapa del "Joe Martin Stage Race" en el estado de Arkansas, recorrido para los integrantes del equipo continental mexicano Canel´s-ZeroUno-Mavic que ahora estuvo basado en una contrarreloj de 4.84 kilómetros en subida desde el Parque Estatal Devil´s Den con ascenso constante de 725 pies hasta la meta.

Como regularmente se aplica en todos los eventos de contrarreloj de ciclismo el orden de salida es inverso a la tabla general del evento, para los dirigidos por Juan José Monsiváis del Canel´s-ZeroUno-Mavic el primero en la línea de partida sería Ignacio Pardo le siguió Leonel Palma, Pablo Alarcón y el último Eduardo Corte.

Cada uno de los cuatro pedalistas del Canel´s-ZeroUno-Mavic buscaron hacer su mejor registro durante los casi cinco kilómetros de recorrido quedando como mejor ubicado Eduardo Corte en el lugar 48 con un tiempo de 10:17 minutos a 1:12.68 minutos del ganador de la etapa, le siguieron Ignacio Prado, Pablo Alarcón y Leonel Palma.

Tocado de las extremidades inferiores debido a la fuerte caída sufrida en el final de la etapa dos, Eduardo Corte y su equipo Canel´s-ZeroUno-Mavic superaron un día más de carreras, desafortunadamente el resultado que se buscaba no fue posible conseguirlo, la diferencia marcada entre el primero y Corte no fue mucha pero sus piernas golpeadas no le dieron más a la hora final.

Al respecto Eduardo Corte Canel´s-ZeroUno-Mavic comentó: "Llegamos a esta penúltima etapa de la competencia "Joe Martin Stage Race" con toda la actitud para recuperarnos en tiempo de lo sucedido un día anterior, todo estaba bajo pronóstico reservado el equipo Canel´s-ZeroUno-Mavic se enfocó mucho en mí para hacer el mejor tiempo del día o por lo menos uno de los mejores, al ir rodando en una superficie de subida los dolores de la caída de la etapa 2 se hicieron presentes y eso deshabilitó mi rendimiento final quedando en un lugar no grato para nosotros, pero buenos son carreras y pues hoy no ha sido del todo bueno para nosotros, nos queda una etapa y como todas las demás vamos con todo para salir con algo positivo acá en Arkansas".