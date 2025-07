Otra favorita se va de Wimbledon

LONDRES.- Este Wimbledon, el más impredecible, ofreció otra sorpresa el viernes cuando la campeona vigente del Abierto de Australia, Madison Keys, la sexta cabeza de serie, fue derrotada de manera contundente en la tercera ronda, eliminada 6-3, 6-3 por Laura Siegemund de Alemania, clasificada en el puesto 104.

La salida de Keys dejó solo a una de las seis mejores mujeres en el cuadro antes del final de la primera semana: Aryna Sabalenka, la número 1, quien estaba programada para enfrentarse a la campeona del Abierto de Estados Unidos 2021, Emma Raducanu, más tarde.

Coco Gauff, número 2, Jessica Pegula, número 3, Jasmine Paolini, número 4, y Zheng Qinwen, número 5, ya estaban fuera. El cuadro masculino también ha visto su parte de sorpresas, incluyendo un récord de Wimbledon de 13 cabezas de serie eliminadas en la primera ronda.

“No fue la mejor calidad, pero me las arreglé, y al final, solo es importante encontrar soluciones y lo hice bien. Mantuve mis nervios al final”, dijo Siegemund, y luego agregó con una risa: “Siempre hay nervios. Si no tienes nervios en este momento, probablemente estás muerta”.

Wimbledon podría ser el único evento de Grand Slam donde Keys no ha alcanzado al menos las semifinales, pero ha participado en los cuartos de final allí dos veces y está disfrutando de un avance en 2025, incluyendo su título en Melbourne Park en enero.

El poder de Keys frente a los giros y cortes de Siegemund ofrecieron un gran contraste de estilos, y este resultado fue sorprendentemente unidireccional en una tarde ventosa en la cancha número dos. La estadística clave, sin duda, fue esta: Keys cometió 31 errores no forzados, 20 más que Siegemund.

Cuando terminó con un último revés de Keys que se fue ancho, Siegemund sonrió ampliamente, levantó los brazos y saltó repetidamente.

“No puedes no estar feliz cuando vences a una gran jugadora como Madison”, dijo Siegemund.

¿Qué tan inesperado es esto para Siegemund? Antes de este año, su récord de carrera en el All England Club era de 2-5, y nunca había pasado de la segunda ronda. Teniendo en cuenta los cuatro torneos de Grand Slam, solo había llegado a la tercera ronda una vez en 28 apariciones anteriores, llegando a los cuartos de final en el Abierto de Francia 2020.

“Técnicamente no hay presión para mí”, dijo Siegemund, a los 37 años, la mujer de mayor edad que queda en el torneo. “Trato de recordar que solo juego para mí. No siento que necesite demostrar nada más. Mi novio a menudo me lo dice”.

El domingo, la alemana se enfrentará a otra participante inesperada en esta etapa del torneo sobre césped: Solana Sierra de Argentina, clasificada en el puesto 101, quien perdió en la clasificación y entró en el cuadro principal cuando otra jugadora se retiró.