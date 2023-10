P. Longoria oro y Mejía plata en raquetbol

La potosina Paola Michell Longoria se midió en la final disputada en el Centro Deportivo de Las Raquetas en el Estadio Nacional de Santiago, Longoria derrotó a su paisana Montserrat Mejía 3-0, número uno del ranking mundial, al ganarle con parciales de 11-9, 11-8 y 11-3.

“Estoy muy contenta, muy agradecida. Poder lograr y refrendar mis títulos que venían desde Guadalajara, Toronto y Lima, hoy aquí en Santiago. Sabía que era una rival pesada, otra mexicana con la que me he enfrentado muchas veces, ella incluso me había quitado el número uno. Creo que eso es el resultado de mucho entrenamiento y esfuerzo que he puesto desde hace muchos años”, reflexionó Longoria.

Horas más tarde La dupla mexicana integrada por Rodrigo Montoya y Javier Mar obtuvo el oro en la final de raquetbol de dobles masculino de los Juegos Panamericanos, al derrotar 3-1 a los canadienses Samuel Murray y Coby Iwaasa.

Pese a comenzar con derrota en el primer set (6-11), los mexicanos se remontaron en el segundo set (11-7) y sellaron la victoria con dos rounds reñidos y disputados (12-10 y 12-10).

“Estoy muy feliz, este es mi tercer oro en los Juegos Panamericanos. Aún nos falta el evento por equipos y esperamos seguir sumando más medallas. Javier y yo tenemos una conexión fuerte. Hemos sido amigos y Compañeros desde hace muchos años representando a nuestro país. No es fácil, pero año a año hemos ido mejorando nuestro juego”, comentó Rodrigo Montoya tras el triunfo.

Finalmente, con estas victorias, la selección mexicana sumó en esta jornada dos medallas de oro y una de plata en la diciplina, pues anteriormente, Monse/Alexandra (Bronce) femenil Dobles. Eduardo Portillo (Bronce) Varonil singles; y Rodrigo Montoya (Bronce)Varonil singles. Con un total de 6 medallas, al momento.