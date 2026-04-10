Pacers reciben aportes de dos dígitos de 7 jugadores

Por AP

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
NUEVA YORK.- Obi Toppin anotó 26 puntos y capturó nueve rebotes por los Pacers de Indiana, quienes contaron con siete jugadores que aportaron cifras de dos dígitos para romper una racha de tres derrotas al aplastar el jueves 123-94 a los Nets de Brooklyn.

Los Pacers (19-61) ganaron por quinta vez en 27 partidos. Indiana no contó con su entrenador en jefe Rick Carlisle, quien se perdió el primero de dos encuentros para asistir al baile de primavera de su hija. Lloyd Pierce se encargó de las funciones de entrenador.

Micah Potter sumó 18 puntos y 14 rebotes, Ethan Thompson aportó 15 puntos, mientras que Jarace Walker y Jay Huff añadieron 14 cada uno. Jalen Slawson y Quenton Jackson terminaron con 12 unidades por cabeza.

E.J. Liddell encabezó a los Nets (20-59) con 26 puntos y 10 rebotes. Ben Saraf anotó 19 puntos y Tyson Etienne agregó 14 para Brooklyn, que encestó 37 de 96 (37%) en tiros de campo y vio cortada su racha de dos victorias.

    CONMEBOL respalda reelección de Gianni Infantino en FIFA
    La propuesta sudamericana para ampliar el Mundial a 64 selecciones coincide con el respaldo a Infantino.

    Álbum Panini Mundial 2026: precio y cantidad de estampas

    Se estima que para completar el álbum se requieren cerca de 140 sobres, menos que en 2022.

    México gana tercer bronce en Copa Mundo de Tiro con Arco

    Rommel Pacheco, director de Conade, resalta el potencial olímpico y el apoyo a los arqueros nacionales.

    Aficionados iraníes entre orgullo y protesta por Mundial 2026

    La FIFA insiste en la participación de Irán pese a tensiones políticas y preocupaciones de seguridad.