Pacheco alista denuncia contra Ana Guevara por mal manejo de Conade

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal del PAN, Rommel Pacheco, anunció que alista una denuncia contra Ana Gabriela Guevara por el mal manejo de la Conade.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, el legislador condenó que la funcionaria y exvelocista, haya determinado quitarle el apoyo a los deportistas que iban a participar en el Campeonato Mundial Universitario, a realizarse en China.

"Después de tantos años de entrenamiento, de preparación, y de combinarlo con la escuela, es lamentable que les digan que por falta de presupuesto no pueden asistir, y esto es una rayita más a lo que está pasando en el deporte, ya varios diputados hemos llamado a comparecer a la titular de la Conade, hace unos meses también dio de qué hablar por la falta de apoyo al equipo de natación artística, y recientemente también quitó el apoyo para el campeonato mundial de natación, entonces sí vamos a meter una denuncia", expuso.

El diputado señaló que la querella "se está trabajando" aunque evitó dar más detalles por el sigilo de la investigación que deberá abrirse.

"Pues se está trabajando, se está trabajando por las irregularidades que han sucedido en esta administración, ya un juez había dictaminado que se le restituya las becas a las atletas de natación artística y hasta el momento no lo han hecho, entonces hay un proceso abierto, pero nosotros haremos lo propio", indicó.

Finalmente, Rommel Pacheco aprovechó para reiterar sus aspiraciones a la gubernatura de Yucatán, dijo que al no llevar mucho tiempo en la política no le debe favores a nadie, lo que le permitirá trabajar por las y los ciudadanos yucatecos, y agregó que si hubiese coalición con PRI y PRD, estaría conforme, pues es un persona a quien le gusta hacer equipo.

"A través del deporte he aprendido que si tienes un buen equipo es más fácil llegar a los objetivos, tiene que ser un excelente equipo y mientras sea un equipo que quiere hacer las cosas bien, yo estoy para sumar", concluyó.