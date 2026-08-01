Pacheco aporta ´Pop´ en juego terrestre de Lions
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DETROIT.- "Knuckles" ya se fue de la ciudad. "Sonic" está fuera de acción temporalmente.
Ahora es el turno de "Pop".
Por ahora, Isiah Pacheco está aportando potencia y velocidad al grupo de corredores de los Lions de Detroit. El ex running back de los Chiefs de Kansas, apodado "Pop", firmó como agente libre en la temporada con un contrato de un año por 1.81 millones de dólares para reemplazar a David Montgomery, quien se marchó a Houston con un acuerdo de dos años por 16.5 millones de dólares para convertirse en el principal corredor de los Texans.
Durante las últimas tres temporadas, Jahmyr Gibbs y Montgomery se ganaron el apodo de "Sonic y Knuckles" como uno de los dúos de corredores más destacados de la NFL. Gibbs, quien la temporada pasada terminó segundo detrás de Jonathan Taylor, de Indianápolis, en touchdowns totales con 18, se perdió la primera semana del campamento de entrenamiento mientras pretende un nuevo contrato.
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