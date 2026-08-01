logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pacheco aporta ´Pop´ en juego terrestre de Lions

Por AP

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
Pacheco aporta ´Pop´ en juego terrestre de Lions
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      DETROIT.- "Knuckles" ya se fue de la ciudad. "Sonic" está fuera de acción temporalmente.

      Ahora es el turno de "Pop".

      Por ahora, Isiah Pacheco está aportando potencia y velocidad al grupo de corredores de los Lions de Detroit. El ex running back de los Chiefs de Kansas, apodado "Pop", firmó como agente libre en la temporada con un contrato de un año por 1.81 millones de dólares para reemplazar a David Montgomery, quien se marchó a Houston con un acuerdo de dos años por 16.5 millones de dólares para convertirse en el principal corredor de los Texans.

      Durante las últimas tres temporadas, Jahmyr Gibbs y Montgomery se ganaron el apodo de "Sonic y Knuckles" como uno de los dúos de corredores más destacados de la NFL. Gibbs, quien la temporada pasada terminó segundo detrás de Jonathan Taylor, de Indianápolis, en touchdowns totales con 18, se perdió la primera semana del campamento de entrenamiento mientras pretende un nuevo contrato.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial
        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial

        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial

        SLP

        AP

        La FIFA enfrenta crisis interna y amenaza de boicot tras propuesta de filial comercial.

        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX
        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX

        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX

        SLP

        El Universal

        Luis Gómez destacó la unión del equipo y solicitó más oportunidades en Primera División.

        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes
        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes

        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes

        SLP

        El Universal

        Atlético San Luis recibe a Tijuana en el Alfonso Lastras a las 21:00 horas

        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP
        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP

        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP

        SLP

        Redacción

        Aficionados potosinos recibieron al jugador de Xolos antes del duelo contra el Atlético de San Luis