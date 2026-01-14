Pachuca consigue su primer triunfo

Pachuca hizo valer su casa y su contundencia para imponerse 2-1 a León en un duelo lleno de tensión y dramatismo. Con goles de Oussama Idrissi y Salomón Rondón, los Tuzos sumaron sus primeros tres puntos del torneo.

Desde los primeros minutos, Pachuca mostró mayor ambición ofensiva. Idrissi fue el hombre más desequilibrante, generando peligro por las bandas y con disparos de media distancia. León, en cambio, apostó por el orden defensivo, pero careció de profundidad para inquietar al arco rival.

El partido se trabó en medio campo, con constantes faltas e interrupciones, pero los Tuzos lograron empujar a León hacia su propio terreno, acumulando remates y tiros de esquina que anticipaban lo que estaba por venir.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba sin goles, Idrissi apareció al minuto 44 con un disparo potente desde fuera del área que se incrustó en la portería. El 1-0 reflejaba la superioridad de Pachuca y le dio control emocional rumbo al descanso.

En la segunda mitad, León adelantó líneas y dejó espacios que Pachuca aprovechó. Al minuto 68, Salomón Rondón recibió el balón en un contraataque y sacó un derechazo impecable que se coló en la escuadra. El 2-0 parecía sentenciar el partido y desató la euforia en el estadio.

La Fiera no se rindió y con los cambios ofensivos logró mayor presencia en el área rival. Al minuto 83, Rogelio Funes Mori empujó el balón para el 2-1 que encendió los últimos minutos. León presionó hasta el final, pero Pachuca defendió con oficio y cerró el encuentro sin perder la calma.