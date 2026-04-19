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Pachuca humilla al Monterrey

Por El Universal

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Pachuca humilla al Monterrey

México.- El Gigante de Acero vivió una noche de pesadilla. Monterrey cayó 3-1 ante Pachuca en la jornada 15 del Clausura 2026 y quedó al borde de la eliminación, aunque todavía con una veladora encendida y otra lista por si acaso.

El arranque ofreció ilusión local. Rayados presionó alto y encontró premio al minuto 21, cuando Lucas Ocampos convirtió un penalti con seguridad. Sin embargo, la sonrisa duró poco. Pachuca ajustó, tomó la pelota y comenzó a inclinar la balanza.

En la segunda parte llegó el golpe hidalguense. Kenedy empató al 54´ tras un contragolpe que silenció la tribuna.

Monterrey intentó responder, pero careció de claridad en el último toque. Pachuca olió la fragilidad y no perdonó. Alán Bautista marcó el 2-1 al 72´ con un remate a quemarropa.

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El cierre resultó un pequeño drama. Rayados generó un par de llegadas que la defensa rival apagó sobre la línea. Cuando el reloj ya cumplía su labor, Enner Valencia firmó el 3-1 al 83´ con un madruguete y puso punto final a la historia.

El equipo de Nicolás Sánchez suma varios partidos sin triunfo y permanece en zona baja. La calculadora entra en acción y el panorama exige casi un milagro.

Monterrey deberá ganar lo que resta y esperar tropiezos ajenos de Tigres, América y Tijuana. Los siguientes rivales de Rayados serán Puebla y Santos, quienes forman parte de los coleros del Clausura 2026.

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