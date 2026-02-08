Pachuca regresa al triunfo

México.- Pachuca aprovechó la localía para vencer 2-0 al FC Juárez en la Jornada 5 del Clausura 2026. De esta forma, el cuadro hidalguense alcanzó la segunda victoria en la campaña y los Bravos siguen batallando para subir lugares.

Al minuto 13, Carlos Sánchez organizó una gran jugada junto a Alexei Domínguez, el lateral derecho de los Tuzos sacó un potente disparo de pierna derecha que cimbró el travesaño de Sebastián Jurado.

Con 31 minutos de juego, Alan Bautista estrelló su disparo en Mosquera y el rebote le cayó a Rondón, quien no perdonó a los fronterizos.

En los primeros tres minutos del segundo tiempo, el "Pumas" Rodríguez mandó un gran centro que fue remato de tijera por Guilherme, pero para su mala fortuna, el disparo salió a la posición del arquero de Pachuca.

Parecía que con esa respuesta de Juárez vendrían mayores acciones de peligro de su parte, algo que no ocurrió porque los Tuzos mantenían el dominio del esférico y creaban mayores jugadas de gol que no lograban concretar.

Al 51, Rondón llegaba mano a mano frente Jurado, sacó un potente disparo que encontró la humanidad del portero mexicano, dejando escapar una gran oportunidad de aumentar su ventaja.

Ya en el minuto 87, Christian Rivera aprovechó la presión alta de Rondón y el pase del "Pocho" Guzmán para fusilar a Jurado.