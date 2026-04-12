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Pachuca triunfa y salta al 2do. lugar

Por EFE

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Pachuca triunfa y salta al 2do. lugar

Pachuca.- Pachuca goleó este sábado por 4-2 al Santos Laguna, con protagonismo de Víctor Guzmán, para saltar al segundo lugar del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Guzmán con tres anotaciones y Carlos Sánchez, con una; le dieron el triunfo a los Tuzos. El Santos descontó con una diana del argentino Lucas Di Yorio y un autogol de Jonatan Ramírez.

En su estadio, los Tuzos fueron sorprendidos en el primer minuto de juego. Con el guardameta Carlos Moreno movido, el Santos armó un contraataque, concluido con un gol de derecha de Di Yorio, a pase del español Francisco Villalba.

Pachuca fue paciente y en el minuto 15 empató con un disparo de derecha de Guzmán, con servicio del brasileño Kenedy.

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El cuadro de casa mantuvo el dominio y en el 35 tomó ventaja con otra diana de Guzmán, con asistencia de Elías Montiel.

Santos salió a la segunda parte con actitud ofensiva en busca del empate; en el 52 sufrió la expulsión de Bruno Amione, de lo cual el equipo no se recuperó.

Guzmán hizo su tercera diana, de derecha en un contragolpe, en el 60. El cuadro de casa fue por más y en el 72 amplió la diferencia con un golpe de derecha cruzado.

Santos descontó en el 90, con un gol en propia puerta de Ramírez.

Pachuca llegó a ocho victorias, con cuatro empates, dos derrotas y 28 puntos; subió al segundo lugar, con tres unidades menos que el líder Guadalajara, goleado 4-1 dos horas antes por el Tigres UANL.

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