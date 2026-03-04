Pachuca vuelve a la senda de la victoria

Los Tuzos del Pachuca jugando de local, consiguieron un triunfo 2-1 sobre Necaxa la noche de este martes al abrir la Jornada 9 del Clausura.

Pachuca llegó a 17 y se encuentra en la pelea por los primeros lugares mientras que Necaxa se queda con 9.

Ambas escuadras comenzaron la disputa por el balón. A los 10 minutos de haber comenzado el juego, Rondón generó la primera de peligro en el arco de Unsain, con un zapatazo desde fuera del área que se fue apenas por un lado del poste.

Al minuto 14 apareció con una muy buena jugada individual, Alexei Domínguez que dentro del área se acomodó, tiró y marcó el primero para los locales. La pizarra ya se encontraba 1-0.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras varios intentos más, al minuto 33 llegó la jugada por la banda de la izquierda con una excelente asistencia de Brian García para Idrissi que se fue metiendo al área e intentó cruzar al arco de Unsain, que se le va el balón por debajo y con eso los Tuzos ya estaban ganando 2-0 antes de que terminara la primera parte.

Finalmente, tras varios en ambos arcos, en ambos terrenos de juego, nos fuimos al descanso con el marcador 2-0 a favor de los de casa.