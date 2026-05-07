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Padres vencen a los Gigantes

Ty France pega un triple de 2 carreras en la 7ma. para el triunfo definitivo

Por AP

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
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Padres vencen a los Gigantes

SAN FRANCISCO.- El bateador emergente Ty France conectó un triple de dos carreras en la séptima entrada para poner a San Diego al frente de manera definitiva, mientras los Padres lograron una victoria de 5-1 sobre los Gigantes de San Francisco el miércoles.

Los Gigantes, que perdieron ocho de sus últimos nueve juegos, apenas consiguieron tres imparables y se poncharon 13 veces.

El juego estaba 1-1 después de seis entradas. El dominicano Fernando Tatis Jr. abrió la séptima y llegó a base por un error de fildeo del antesalista Matt Chapman.

Keaton Winn relevó entonces al abridor Adrian Houser (0-4). Tras una base por bolas, un rodado y un elevado dejaron corredores en segunda y tercera con dos outs, el zurdo Matt Gage sustituyó a Winn, y France bateó como emergente por Sung-Mun Song.

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France conectó una línea por la raya del jardín derecho a la que llegó el venezolano Jesús Rodríguez, pero no pudo atraparla. La pelota pasó de largo al novato y se convirtió en un triple de dos carreras para France. Rodríguez, normalmente receptor, debutó en las Grandes Ligas como jardinero.

Houser armó su mejor actuación en siete aperturas con San Francisco. Permitió dos carreras (una limpia) con tres hits en poco más de seis entradas.

La única carrera limpia llegó en la cuarta con el quinto jonrón de la temporada de Gavin Sheets.

Xander Bogaerts le conectó al relevista Ryan Walker un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo en la octava entrada, para poner la pizarra 5-1. Fue el séptimo cuadrangular de la temporada para Bogaerts, la mayor cifra del equipo.

Matt Waldron (1-1), de San Diego, entró al juego para comenzar la segunda entrada. Limitó a los Gigantes a una carrera con dos hits en cinco entradas y ponchó a siete.

La carrera de San Francisco llegó con un jonrón hacia la banda contraria del dominicano Rafael Devers, su tercer vuelacercas de la temporada y el primero desde el 8 de abril.

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