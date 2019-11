Palermo queda fuera de Tuzos

Martín Palermo no sólo se despidió del Apertura 2019, sino del Pachuca. El técnico argentino no continuará con el equipo tras cerrar el torneo con una victoria ante los Pumas, pero sin posibilidades de ir a la Liguilla.

El fin de la relación fue anticipada por medios argentinos, para después ser confirmada por el club, en redes sociales:

"Pachuca informa, que al haber concluido contractualmente la relación de trabajo de Martín Palermo como director técnico del equipo Pachuca, de mutuo acuerdo se ha decidido no continuar con dicha relación laboral", indicó el equipo.

Curiosamente y tras el cese de Pako Ayestarán, Palermo debutó con triunfo en el banquillo de los Tuzos en un juego contra los Pumas (J-4 del Clausura 2019), y ayer dirigió el último con otra victoria ante los felinos y en el mismo escenario. En total, el timonel sudamericano dejó un registro de 41 juegos dirigidos: 16 ganados, 12 empatados y 13 perdidos.

"Agradecemos su profesionalismo y entrega mostrados en todo momento durante su gestión como técnico Tuzo, le deseamos éxito en sus futuros proyectos", agregó Pachuca en el anuncio oficial.

Con el fin de su vínculo contractual con el cuadro de la Bella Airosa, Martín Palermo será el noveno entrenador que no continuará con su club después del Apertura 2019; Ricardo La Volpe, Diego Alonso, Tomás Boy, Alfonso Sosa, Pedro Caixinha, Enrique Meza, Javier Torrente y José Luis Sánchez Solá "el Chelís" fueron los técnicos cesados durante el torneo.