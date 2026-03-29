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Paliza de 10-2 de los Cachorros a Nacionales

Por AP

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Paliza de 10-2 de los Cachorros a Nacionales

CHICAGO.- Cade Horton lanzó hasta la séptima entrada para cuatro hits, Ian Happ abrió el juego con un jonrón de tres carreras en la sexta y los Cachorros de Chicago arrollaron el sábado 10-2 a los Nacionales de Washington.

El panameño Miguel Amaya conectó un jonrón y terminó con dos hits y dos carreras impulsadas, mientras que Pete Crow-Armstrong añadió dos hits. Nico Hoerner, Matt Shaw y Carson Kelly remolcaron carreras, y los Cachorros se desquitaron de la derrota 10-4 del día inaugural.

Horton (1-0), subcampeón en la carrera por el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 2025, retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó antes de que James Wood abriera la cuarta con un cuadrangular solitario. Al derecho de 24 años se le cargaron dos carreras en 6 1/3 entradas, con cuatro ponches y una base por bolas.

Tres relevistas de Chicago siguieron a Horton y no permitieron hits.

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El campocorto de Washington CJ Abrams se perdió el juego debido a un fallecimiento en la familia. Su reemplazo, Nasim Nuñez, conectó un sencillo productor.

Miles Mikolas (0-1) permitió seis carreras, cuatro limpias, con siete hits en cinco entradas en su primera apertura con los Nationals tras firmar como agente libre.

Por los Nacionales, el venezolano Jorbit Vivas de 3-0. El dominicano José Tena de 2-0.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 3-1 con una anotada. El panameño Miguel Amaya de 4-2 con dos anotadas y dos remolcadas.

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