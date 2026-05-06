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Paliza de Medias Rojas a los Tigres

Rafaela conecta jonrón e impulsa 4 carreras en 2do. triunfo seguido

Por AP

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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Paliza de Medias Rojas a los Tigres

DETROIT.- Ceddanne Rafaela conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, y los Medias Rojas de Boston apalearon el martes 10-3 a los Tigres de Detroit, doblegados por segundo duelo seguido.

Framber Valdez (2-2) permitió un récord personal de diez carreras antes de ser expulsado en la cuarta entrada por golpear a Trevor Story, lo que provocó que ambos equipos vaciaran las bancas, sin que el altercado derivara en puñetazos.

Valdez igualó su peor marca al permitir tres jonrones.

Los venezolanos Willson Contreras y Wilyer Abreu también conectaron jonrones por los Medias Rojas, que habían perdido cuatro de cinco antes de llegar a Detroit. Boston tiene un récord de 4-2 contra los Tigres esta temporada.

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Matt Vierling conectó un jonrón para Detroit, que ha perdido cinco de ocho compromisos.

El dominicano Brayan Bello (2-4) permitió una carrera y cuatro hits en siete entradas después de reemplazar al abridor boricua Jovani Moran en la segunda entrada. Caminó a uno y ponchó a siete después de perder sus últimas tres aperturas.

Boston tomó una ventaja de 3-0 en la primera entrada con el jonrón de tres carreras de Rafaela, pero los Tigres consiguieron dos anotaciones contra Morán en la parte baja de la entrada.

Después de un segundo inning sin anotaciones, los Medias Rojas aprovecharon una base por bolas y cinco sencillos consecutivos para tomar una ventaja de 8-2 y preparar el drama de la cuarta entrada.

Contreras conectó el primer lanzamiento de Valdez a una distancia estimada de 449 pies sobre el bullpen de los Medias Rojas entre el jardín izquierdo y el central. Se quedó en el plato para admirar el vuelo de la pelota.

Dos lanzamientos después, Abreu conectó una línea a 109 mph por la línea del jardín derecho para el tercer jonrón de Boston en 

la noche.

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