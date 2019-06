Paola Espinosa respalda a FMN a pesar de irregularidades

En medio de un mar de polémica, la clavadista mexicana, Paola Espinosa, manifestó su respaldo a la Federación Mexicana de Natación, organismo señalado por incurrir en actos de favoritismo al momento de seleccionar a los clavadistas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

A su llegada a la Ciudad de México para tratar temas de su fundación, la dos veces medallista olímpica consideró que las autoridades del deporte acuático han tomado decisiones correctas. "Es la federación que más medallas le ha dado a México", aseveró.

Sin importar las irregularidades que han envuelto la actual gestión, Espinosa dijo que "se debe confiar en Kiril Todorov", presidente de la FMN.

Con respecto a los señalamientos hechos por Rommel Pacheco, Jahir Ocampo y Carolina Mendoza, la de Baja California insinuó que los también clavadistas no actuaron de manera transparente. "Si vamos a decir las cosas, hay que hacerlo con honestidad", sentenció.

Sobre el complicado momento que vive su exentrenadora, Ma Jin -por la presión ejercida para sacarla de México-, Paola no se aventuró a emitir un comentario, porque no quería "opinar de terceros"; sin embargo, en todo momento alabó la labor de su actual entrenador, Iván Bautista.