Paola Longoria conquista su título 116 al ganar el US Open 2022

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Una vez más Paola Longoria vuelve a dejar el nombre de México en lo alto tras conseguir su doceavo trofeo del US Open Championship de Raquetbol, por lo que significará su título 116 de su carrera.

El torneo que se realizó en Minneapolis, Minnesota, el pasado fin de semana lo ganó la potosina al remontar en el partido final a la estadounidense Erika Manilla y así quedar 13-15, 15-5 y 11-3.

Además, este certamen significó su segundo trofeo de la temporada en el Ladies Professional Racquetball Tour, tras el triunfo Longoria declaró en sus redes sociales que, "Es un torneo que he ganado 12 veces y el primero que gané cuando tenía 18 años, además fue el certamen que me abrió el panorama para poder soñar en que podía llegar a ser la número 1 a nivel mundial. Solo sé que con mucha disciplina, entrega, perseverancia y pasión he podido conseguir esos títulos".

Por otra parte, Paola Longoria también participó en la modalidad de dobles, hizo equipo con Samantha Salas; sin embargo, se quedaron con el segundo lugar al perder la final con las estadounidenses Erika Manilla y la argentina Natalia Méndez.

La raquetbolista mexicana continúa como la número 1 del mundo del ránking de la LPRT con 2337.50 puntos. Su siguiente competencia será el LPRT Pro Am Turkey Shoot que se disputará en Chicago, Illinois del 18 al 20 de noviembre.