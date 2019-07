Paola Pliego competiría por Uzbekistán hasta 2022

La pesadilla aún no termina para Paola Pliego. Si bien su decisión de nacionalizarse y competir por Uzbekistán dejó atrás el duro momento que sufrió durante los últimos tres años por el doping erróneo que la excluyó de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el bloqueo injustificado de la Federación Mexicana de Esgrima (FMG), esto no le asegura que pueda ir a Tokio 2020.

Y otra vez, no dependerá de su desempeño en la pista de esgrima. Pliego podría no ser elegible por Uzbekistán para el 2020, debido a que la Carta Olímpica sostiene, en su artículo 41.2, que tendrán que pasar tres años para que un atleta pueda representar a una nueva nación, a partir de su última competencia importante con el antiguo país que representó.

La queretana disputó, apenas en marzo pasado, el Grand Prix de Sable en Egipto. Ahí, según la Federación Internacional de Esgrima (FIE), participó como atleta mexicana.

Es decir, si el Comité Olímpico Internacional (COI) válida el Grand Prix de Sable como una competencia relevante y sostiene que participó como atleta mexicana, la sablista podría ser elegible hasta el 2022 y la dejaría fuera de las próximas Magnas Justas y se pondrían en duda su participación para los próximos Juegos Asiáticos.

La Carta Olímpica podría darle una esperanza a Pliego, en caso de que se dé este caso. Sostiene que el plazo de tres años podría ser removido o reducido, de acuerdo a la situación de la atleta.

Sin embargo, para que esto suceda depende del análisis de la situación del atleta y una futura negociación por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), la Federación Internacional de Esgrima, el Comité Uzbeko Olímpico, pero también del Comité Olímpico Mexicano y la Federación Mexicana de Esgrima. De estos dos últimos organismos, Pliego señaló corrupción de parte de sus respectivos presidentes.